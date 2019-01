Schlumberger boekt winst op hogere omzet

Ⓒ TLG ARCHIEF

Houston - Oliedienstverlener Schlumberger heeft de omzet afgelopen jaar opgevoerd. Met name in thuismarkt de Verenigde Staten deed het bedrijf goede zaken, al zag het ook daarbuiten voorzichtig herstel na drie moeizame jaren. Het Texaanse bedrijf kon door de hogere inkomsten een winst in de boeken schrijven, waar in 2017 nog een verlies werd geleden.