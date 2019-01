Druk op winst Eli Lilly door kankermedicijn

In een zogeheten Fase 3-test van het kankermiddel Lartruvo bleek dat het medicijn de overlevingskans van patiënten niet vergroot. Eli Lilly kijkt nu wat voor vervolgstappen er zijn voor het geneesmiddel.

De tegenvallende resultaten betekenen dat de winst in 2019 tot 17 dollarcent per aandeel omlaag gaat. De onderkant van de bandbreedte voor de financiële doelen in 2020 komt niet in gevaar.