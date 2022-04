Podcast met Martin Visser Is dit het moment om een huis te kopen?

Dalende huizenprijzen, oplopende hypotheektarieven en een torenhoge inflatie vanwege de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Is dit het moment om toe te slaan op de huizenmarkt? In de podcast Kwestie van Centen werpen Martin Visser en Herman Stam een kritische blik op alle rapporten die onlangs zijn verschenen. Ondertussen slaat de bouwsector alarm. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting belooft wel dat er ieder jaar 100.000 nieuwe woningen bijkomen, maar er is grote scepsis of hij dit gaat halen. Lost hij de bouwcrisis wel op?