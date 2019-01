Tegenvallende feestdagen voor Tiffany

De verkopen liepen het sterkst terug in Europa en Azië. De omzet daalde er met respectievelijk 4 en 3 procent. Onder meer toeristen die in Europa op vakantie waren kochten minder sieraden met edelstenen van het Tiffany-merk.

In Azië was de vraag in China sterk maar ,,andere markten die meer afhankelijk zijn van uitgaven door toeristen, toonden zwakke plekken'', aldus het bedrijf dat eigenlijk op meer verkopen in de feestdagenperiode had gerekend. De cijfers laten ook zien dat de verkoop van verlovingsringen en designersieraden stevig is gedaald ten opzichte van een jaar terug.