’Sterke start beursjaar zegt weinig’

Van Zeijl haalt de oude beurswijsheid ’As january goes, so goes the year’ aan. „Maar hierbij moet bedacht worden dat het rendement in januari in het jaarrendement wordt meegenomen. Vorig jaar ging van extreem optimisme naar extreem pessimisme. Nu zitten we op neutraal en moeten verdere koersstijgingen van de ontwikkelingen rond het handelsconflict tussen de VS en China, de Brexit en van economische cijfers komen.”

Beleggers kunnen wat het economische nieuws betreft, hun borst nat maken. Maandagochtend komt het belangrijke economische groeicijfer in China naar buiten. Naar verwachting vertraagde de groei tot 1,6% op kwartaalbasis en 6,5% in geheel 2018. Nauwelijks minder relevant zijn de vertrouwenscijfers uit Duitsland aan het begin van de week, nadat de economie een recessie eind vorig jaar nipt wist te voorkomen.

Focus op positief nieuws

Het - ontkende - mediabericht dat de Amerikaanse minister van Financiën voor een afbouw van importheffingen op Chinese producten zou hebben gepleit, zorgde vrijdag voor een euforische stemming op de aandelenmarkten. Dit tot verrassing van Van Zeijl, die wel constateert dat zowel zowel de VS als China water bij de wijn willen doen in het handelsconflict. „Er is nu echter geen oog voor de schermutselingen tussen beide landen. Zo raadt China zakenmensen af om naar de VS af te reizen en doen openbare aanklagers in de VS onderzoek naar het Chinese Huawei.”

Van Zeijl vindt het ook opmerkelijk dat beleggers er na de smadelijke nederlaag voor premier Theresa May in het Britse parlement meer vertrouwen in hebben gekregen dat een harde Brexit wordt afgewend. „Dit is een bijzondere uitleg. Ik denk wel dat de kans op uitstel van de exit-datum van 29 maart is toegenomen. De Europese Unie zie ik niet veel gaan bewegen, maar misschien wordt er toch een oplossing gevonden voor de grens met Ierland.”

Bedrijven gaan groeivertraging merken

De analist is voor wat betreft het cijferseizoen, dat in Nederland door ASML op woensdag wordt afgetrapt, vooral benieuwd naar de prognoses. „Bedrijven hebben te maken met extra loondruk en een afnemende economische groei. Een recent onderzoek wijst uit dat Amerikaanse financieel directeuren somber zijn over de economie.”

