Enorme toename van afpers-pogingen via e-mail

De Fraudehelpdesk ontving in 2017 drie meldingen van deze vorm van fraude. Maar in 2018 waren dat er al 1380. Ook in 2019 zijn de eerste meldingen al binnengekomen. De Fraudehelpdesk denkt zelf van ongeveer 10% van de gevallen een melding te krijgen. „Deze vorm van fraude kreeg in het eerste kwartaal van 2018 ineens een enorme vlucht”, vertelt woordvoerder André Vermeulen.

Het werkt zo: er is bijvoorbeeld een datalek van een webshop. Hackers maken e-mailadressen en wachtwoorden buit en bieden die bijvoorbeeld aan op het darknet. Oplichters e-mailen vervolgens deze mensen en noemen in de e-mail het wachtwoord. Daar schrikken veel ontvangers erg van.

Pornosites

Met dit wachtwoord maken de oplichters de ontvanger wijs dat zij toegang hebben tot hun computer. Er wordt betaling geëist om bijvoorbeeld te voorkomen dat privéfoto’s of bezoeken aan pornosites openbaar worden gemaakt.

„Betaal niet en gooi de email gewoon weg”, zegt woordvoerder Tanya Wijngaarde van de Fraudehelpdesk. „Meestal hebben de afpersers helemaal geen andere gegevens van je dan dat ene wachtwoord.”