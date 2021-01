Overlijdensrisico steeds goedkoper

Vergeleken met twintig jaar geleden is de premiedaling zelfs 60%, meldt onderzoeksbureau Moneyview. De verzekeringen worden goedkoper omdat het sinds 1 januari 2018 niet meer verplicht is een orv af te sluiten bij een hypotheek met Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Vanaf 1 januari 2020 geldt dat ook voor bestaande NHG-hypotheken.

Stijging huizenprijzen

De gemiddelde verzekerde bedragen liggen flink hoger dan in 2017, het jaar voordat de verplichte overlijdensdekking werd geschrapt, schrijft Moneyview. Het aantal huiseigenaren dat een orv met een verzekerd kaptitaal vanaf €275.000 afsluit, is zelfs verdubbeld. Dat komt volgens het onderzoeksbureau door de fors gestegen huizenprijzen. Veruit de meest woningbezitters hebben een orv tot €175.000, maar die waren vorig jaar een stuk minder in trek.

Onder jongeren tot en met 30 jaar nam het aantal polissen op één leven af met 4%. Moneyview wijt ook dat aan het schappen van de orv-verplichting. Onder 60-plussers daarentegen verdubbelde het aantal polissen op een leven juist.

Niet-rokers

Het aantal rokers onder orv’ers is flink afgenomen in 2020. Maar liefst 87% verklaart niet te roken en profiteert daardoor van een lagere premie. In 2017 gaf nog driekwart van de verzekerden aan niet te roken. Opvallend, schrijft Moneyview, omdat de daling veel harder gaat dan uit de officiële cijfers over het aantal rokers in Nederland naar voren komt.