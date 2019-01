Goede doelen blij met scheiding Amazon-topman

Waar miljardairs zoals Microsoft-oprichter Bill Gates en zijn vrouw een zegen zijn voor de goededoelensector, heeft het echtpaar Bezos tot dusverre slechts $2 miljard toegezegd. Een peulenschil, gegeven hun totale vermogen van $138 miljard. MacKenzie lijkt bij scheiding recht te hebben op de helft van dit bedrag, waarmee ze de rijkste vrouw ter wereld wordt.

The Financial Times citeert de oprichter van de website ’Inside Filantropie’. „Onderzoek wijst uit dat bijna alle stellen gezamenlijk aan filantropie doen. Je kan je voorstellen dat het voor haar interessant is om de donaties aan goede doelen fors op te voeren.”