Geld verdienen aan een mooiere wereld

De vereniging die zich inzet voor duurzaam beleggen, constateert dat dit niet alleen bij grote institutionele maar ook bij particulieren steeds populairder worden. Laskewitz: „Wat helpt is dat niet alleen duurzame partijen zoals Triodos Bank en ASN Bank maar ook grootbanken zoals ING en ABN Amro inmiddels aardig wat op dit vlak aanbieden. Dat wordt nog beter als Europese regelgeving partijen gaat verplichten naast traditionele producten ook duurzame varianten aan te bieden.”

Morningstar is één van de vooraanstaande partijen die onderzoekt hoe de prestaties van duurzaam beleggen zich verhouden tot traditioneel beleggen. De onafhankelijke leverancier van informatie over onder meer beleggingsfondsen heeft twintig duurzame indices samengesteld. Hiervan presteren er vijftien sinds eind 2009 (iets) beter dan hun traditionele evenknieën. Abbie Llewellyn-Waters, fondsmanager binnen het ESG-team van Jupiter Asset Management in Londen, is er ook van overtuigd dat het meenemen van duurzaamheid in het beleggingsbeleid het rendement op lange termijn ten goede kan komen. „Dit komt omdat bedrijven die op dit terrein sterk presteren, gewoonlijk een goed management hebben en gefocust zijn op de lange termijn.”

Particulieren die duurzaam willen beleggen, kunnen dit veruit het eenvoudigst via gespecialiseerde beleggingsfondsen doen. „Met een wereldwijd fonds bereik je ook meteen een goede spreiding. Je sluit je dan ook aan bij andere beleggers om in dialoog te treden met bedrijven om concrete verbeteringen op het gebied van duurzaamheid bij deze bedrijven te bewerkstelligen. Het alternatief om in individuele aandelen te stappen is zeer tijdrovend. Afgaan op een duurzaamheidsindex is onvoldoende, dus je moet je dan verdiepen in zowel financiële als duurzaamheidsverslagen.”, aldus duurzaamheidsexpert Masja Zandbergen van Robeco.

Volgens Laskewitz is het wel goed mogelijk om als particuliere belegger een duurzame portefeuille met individuele aandelen op te bouwen. „Je moet allereerst bedenken of je hele sectoren wil uitsluiten of juist wil beleggen in de beste bedrijven in een bepaalde sector. Daarna moet je je verder verdiepen. Beleggers hebben op lange termijn baat bij deze inspanning. En duurzaamheid past heel erg bij langetermijnbeleggers.”