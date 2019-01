DNB valt fraude met crypto’s aan

De bestrijding van misstanden moet het liefst in internationaal verband gebeuren, zo blijkt uit het voorstel dat vrijdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Europese richtlijnen tegen witwasserij bieden daarvoor een handvat.

Tegelijkertijd moet het netwerk waarop deze cryptomunten worden verhandeld, de blockchain of het digitale register met alle transacties, wel bruikbaar blijven voor vernieuwende bedrijven.

,,Vooral voor financiering van kleinschalige bedrijven zijn er op termijn kansen”, aldus de initiatiefnemers. Maar dan moeten de rotte appels uit de markt.

De crypto’s als ondernemingsfinanciering moeten dezelfde duidelijke en „afdwingbare” rechten krijgen die aandelen en obligaties nu bezitten dankzij scherp toezicht.

Omdat de belangstelling voor cryptomunten fors is gedaald na de tuimeling van vooral de bitcoin van bijna $20.000 naar zo’n $3500, is er geen noodzaak om nationale regels te stellen. „Maar we blijven die markt scherp volgen”, aldus de toezichthouders.

Boetes

Nederland wil wel het vergunningsstelsel voor de handel op de cryptomarkt, met zo’n $800 miljard marktwaarde, aanscherpen. Het richt zich vooral op de digitale omwisselkantoren en de aanbieders van cryptowallets, de bewaarportemonnees.

Aanbieders die niet aan de eisen voldoen, zullen vanaf 2020 kunnen worden beboet, aldus de toezichthouders. ,,Door een vergunningstelsel wordt het mogelijk om partijen al aan de poort te toetsen en als dat nodig is te weren uit de markt”, aldus Janko Gorter, hoofd financiële marktinfrastructuur bij DNB.

Dat voert overleg met een dertigtal aanbieders, bevestigde Gorter. Tot nu toe konden ze buiten ieder toezicht handelen.

De Nederlandsche Banken de Autoriteit Financiële Markten waarschuwden afgelopen jaren veelvuldig voor de uitwassen met crypto’s en derivaten. Het toezichtspersoneel voor deze extra dijkbewaking op de digitale muntenmarkt wordt bij DNB uitgebreid.

’Onwenselijk’

Er zal ook druk komen op banken om niet in de cryptohandel mee te gaan. ,,Banken die cryptowallets willen gaan aanbieden zullen veel scherper worden gevolgd”, aldus Lars van de Ven van de AFM.

,,Het aanbieden van crypto’s is op zich niet verboden. Maar wij vinden het zeer onwenselijk, omdat consumenten daarmee het idee krijgen dat het veilig is om in te stappen. Dat betwijfelen we zeer.”

Cryptomunten, zoals de nu tien jaar oude bitcoin, kwamen in een kwaad daglicht te staan omdat ze voortdurend in witwaszaken opdoken. Criminelen zetten zwart geld vaak om in steeds beter versleutelde cryptomunten en kopen en verhandelen spullen op digitale platforms waar geen enkel toezicht is.

Vooral afgelopen jaar bracht het Openbaar Ministerie tientallen verdachten wegens vooral witwassen voor de rechter. Dat leidde in een aantal zaken tot zes jaar celstraf.

Daarnaast worden particuliere beleggers getroffen door malversaties met cryptomunten. De waakhonden wijzen vooral op de crowdfunding, waarbij particulieren geld geven aan een bedrijf of project in ruil voor een uit te geven cryptomunt of token zijn de toezichthouders een doorn in het oog.

Het merendeel van deze ico’s loopt op niets uit. ,,Beleggers krijgen geen dividend maar lopen wel alle risico’s als het fout gaat”, verklaart de AFM de aandacht.

Door een vergunningstelsel in te stellen, wordt het mogelijk om partijen al aan de poort te toetsen. ,,En ze indien nodig op voorhand te weren van de markt”, aldus DNB en AFM.

Zij hebben recent hun contacten over de grens uitgebreid. Ervaringen worden gedeeld, van voorlopers als Japan en Australië geleerd. ,,Het karakter van crypto’s vergt nu eenmaal internationale afstemming om Nederlandse consumenten effectief tegen de grootste risico’s te beschermen”, aldus DNB en AFM.

