Zoveelste storing bij ING bijna verholpen: ’Stap voor stap’

Door Redactie DFT Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Kim van Dam

Het was weer raak bij ING. Sinds het begin van de middag was internetbankieren niet mogelijk bij de bank. Wie de app probeerde te openen of op de site wilde inloggen, kreeg de melding dat er sprake was van een technisch probleem. Rond 17.30 uur liet ING weten dat de dienstvelening weer „stap voor stap beschikbaar is”.