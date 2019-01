‘Burgers moeten nú weten wat klimaatakkoord ze gaat kosten’

Amsterdam - Welk deel van de kosten van het klimaatbeleid zullen op het bordje van de burger terecht komen en welk deel gaat het bedrijfsleven betalen? Dat is een van de vele vragen waar het Centraal Planbureau zich momenteel over buigt. Maar het is onmogelijk om uit te rekenen wat het klimaatakkoord ons gaat kosten, zegt de Rabobank nu. Martin Visser legt in de nieuwe DFT-podcast uit hoe dat zit.