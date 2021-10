Premium Het beste van De Telegraaf

Minder deeltijdwerkers? Draai aan fiscale knoppen

Door Jaap van Duijn Kopieer naar clipboard

Volgens de Oeso, de club van westerse industrielanden, werkten Nederlanders vorig jaar gemiddeld 29,5 uur per week in hun hoofdbaan. Daarmee is Nederland recordhouder, want in geen enkel ander Oeso-land is het gemiddeld aantal gewerkte uren zo gering. In de landen om ons heen wordt 34 tot 36 uur per week gewerkt, in de VS bijna 39.