Handelsoptimisme stuwt Wall Street

De Dow-Jonesindex noteerde tussentijds 1,3 procent hoger op 24.695 punten. De brede S&P 500 klom 1,3 procent tot 2671 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 1,3 procent tot 7174 punten.

Bedrijven die gevoelig zijn voor het Amerikaans-Chinese handelsconflict hadden de wind in de rug. Zo stegen vliegtuigfabrikant Boeing en machinebouwer Caterpillar tot 2 procent. Technologiegigant Apple ging 0,9 procent vooruit.

Tesla onderuit

Tesla dook bijna 11 procent in het rood. Het bedrijf schrapt 7 procent van de vaste banen, nadat het personeelsbestand tijdens de productiegroei van de Model 3 flink was gegroeid. Er werken zo'n 45.000 werknemers bij Tesla. Ook stelt topman Elon Musk dat de productie van dat instapmodel versimpeld moet worden.

Eli Lilly verloor 2,6 procent. De farmaceut neemt een voorziening vanwege tegenvallende resultaten van een geneesmiddel tegen kanker. Daardoor komt de winst dit jaar onder druk te staan.

Netflix omlaag

Verder waren er diverse bedrijven die de boeken openden. Creditcardverstrekker American Express voerde de omzet en winst stevig op, maar bleef vlak. Bij onlinevideodienst Netflix (min 2,4 procent) liep de winst juist terug. Wel werd een recordaantal nieuwe klanten binnengehaald in het afgelopen kwartaal. Toch is er vrees in de markt dat de rek een beetje uit de groei van Netflix is.

Oliedienstverlener Schlumberger publiceerde meevallende resultaten en klom 7,7 procent. Juweliersketen Tiffany kwam met tegenvallende cijfers over de feestdagenperiode, maar werd wel 5,2 procent hoger gezet.

Consumentenvertrouwen

Op macro-economisch gebied meldde de Universiteit van Michigan dat het Amerikaanse consumentenvertrouwen in januari is gedaald naar het laagste niveau in ruim twee jaar, mede vanwege de voortdurende shutdown van de overheid.

De euro was 1,1366 dollar waard, tegen 1,1363 dollar in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 3,1 procent duurder op 53,69 dollar. Brentolie steeg 2,4 procent tot 62,65 dollar per vat.