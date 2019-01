Wisselingen in top noodlijdend Nyrstar

Nyrstar gaat gebukt onder een zware schuldenlast. In november moest grootaandeelhouder Trafigura de zinkverwerker nog te hulp schieten met een grote lening. Konig was eerder gewoon voorzitter, maar krijgt nu uitvoerende taken. Daardoor zou topman Hildar Rode zich beter kunnen focussen op het dagelijkse runnen van de onderneming, zonder afgeleid te worden van de schuldonderhandelingen.

Matej, die al acht jaar bij het bedrijf werkt, neemt nu de financiële functie over van Michel Abaza, die met onmiddellijke ingang is opgestapt. Abaza was nog maar een halfjaar aan het werk bij Nyrstar.