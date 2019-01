’Nederland bekijkt toelaten Huawei bij aanleg 5G’

Op dit moment levert het bedrijf apparatuur aan bijna alle Nederlandse providers. Door daaraan restricties op te leggen zou Nederland een flink aantal Europese landen volgen. Die weren het bedrijf al bij de aanleg van razendsnelle 5G-netwerken. Zij maken zich zorgen dat als Huawei internet aanlegt, de Chinese geheime dienst via de achterdeur kan spioneren. Via 5G moeten in de toekomst apparaten en bijvoorbeeld zelfrijdende voertuigen met elkaar en hun gebruikers communiceren. Daarmee wordt het een cruciaal onderdeel van innovaties.

De afgelopen jaren sloten de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland het Chinese bedrijf al uit. Nederland overweegt momenteel of het deze voorbeelden zal volgen. Het ministerie van economische zaken veilt in het najaar de frequenties. Bij het opstellen van de criteria speelt ook de China-strategie mee die het kabinet voor de zomer presenteert, aldus een woordvoerder. Die strategie kijkt bijvoorbeeld hoe Nederland gevoelige technologie kan beschermen tegen Chinese staatsbedrijven.