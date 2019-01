Jagers op goud gretig opgepoetst

Ook daar is veel beweeglijkheid, een exploratie op kilometers diepte duurt soms jaren. Maar beleggers kunnen volgens grondstoffenexpert Koen Lauwers voor een etf of indexvolger op de grootste aanbieders kiezen.

De iShares Gold Producers UCITS-etf van BlackRock is bijvoorbeeld genoteerd aan de Duitse beurs, in Nederland geregistreerd en toegankelijk voor Nederlandse euro-beleggers. Bij marktonderzoeker Morningstar krijgt het drie van vijf sterren. Een andere etf, die de Van Eck Gold Miners Index volgt, ging in zes maanden met bijna 150% omhoog maar is kleiner. Van Eck is overwogen in kleinere delvers en kiest voor bedrijven als Kirkland Lake en B2 Gold. Die zouden vanwege hun kleinere productie sneller kunnen groeien.

Overnamestrijd

Terwijl beleggingsfondsen goud vanwege de aandelenwinsten jaren negeerden, wordt die markt opgeschud door twee overnames. In september vorig jaar kocht het Canadese Barrick Gold, ’s werelds grootste mijnbouwer, het in Londen genoteerde Randgold, tegen $18 miljard in een aandelentransactie. Deze week verwierf het Amerikaanse Newmont Mining zijn concurrent Goldcorp uit Canada voor $10 miljard. Die overnameslag is volgens zakenbanken die grondstoffen volgen niet voorbij.

De goudprijs ging bovendien naar het hoogste punt in een half jaar. En na jaren van bezuinigingen op de winning van goud, moeten aanbieders voorraden aanvullen. Goud blijft voor industrieel gebruik, juwelen en als opslag van waarde voor centrale banken nodig. China en India zijn agressieve opkopers geworden, terwijl investering in de winning jaren gering is geweest. Minder aanbod kan de goudprijs maar ook die van de zoekers stutten.

Dollar dominant

Volgens expert Georgette Boele (ABN Amro) trekken veel speculanten momenteel uit de markt. Ze hadden vanaf 2001 grote beleggingsposities ingenomen, gokkend op een prijsval. Dat ze hun posities opdoeken, helpt de goudprijs.

Maar belangrijker is de dollarkoers, stelt zij, de aartsvijand van dit edelmetaal. De dollar zal dalen, aldus Boele, volgens dataleverancier Bloomberg een van de beste goudprijsinschatters. Na winst in 2019 en 2020 rekent ABN op $1400 per troy ounce, de standaard van 31,3 gram, tegen $1292 nu.

Nitesh Shah, de ervaren goudanalist bij Wisdom Tree in Londen, ziet dat het marktsentiment omslaat. Niet de dollar of de rentestappen van de Federal Reserve noch de inflatie bepalen nu de prijs, maar de kijk van de markt op goud als waarde. Naast de Brexit en de Amerikaanse shutdown zijn er voldoende zorgen voor beleggers om in goudkoop goud te stappen. Daarmee zou de prijs eind dit jaar naar $1370 kunnen duwen.

