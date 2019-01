Trump: Handelsdeal met China is goed mogelijk

Volgens Trump is het 'goed mogelijk’ dat aan het einde van de handeldesprekken er een deal met China op tafel zal liggen, zo liet hij weten in een persconferentie in Washington.

Wel liet Trump tegelijkertijd weten dat er valse berichten naar buiten zijn gebracht over het intrekken van al eerder opgelegde importheffingen op Chinese producten.

Na een gesprek met de Chinese leider Xi tijdens de G20-top in Argentinië eind november heeft Trump een staakt-het-vuren ingesteld om de kou tussen beide economische grootmachten uit de lucht te halen.

Vanavond om 21.00 uur (Nederlansdse tijd) zal Trump een mededeling gaan doen over de voortslepende shutdown. Door een conflict met de Democraten over de begroting ligt een deel van de overheidsdiensten al weken stil.