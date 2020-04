’Amerika dit najaar opnieuw op slot om corona’

De Amerikaanse economie is in de voorbije weken al grotendeels stilgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Bernanke voorziet dat in de zomerperiode mogelijk de beperkende maatregelen deels worden opgeheven, maar dat in het najaar de lockdown weer moet worden ingevoerd om het virus wederom onder controle te krijgen. „Het wordt hoe dan ook een slecht jaar voor de Amerikaanse economie.”

Het gaat Bernanke echter veel te ver om de coronacrisis al te vergelijken met de grote depressie in de jaren dertig. Hij wijst erop dat er destijds er sprake was van een langdurige economische malaise.

Bernanke zat aan het roer tijdens het uitbreken van de schuldencrisis, met onder meer in 2008 het omvallen van Lehman Brothers. Onder zijn leiding werd voor het eerst in de geschiedenis kwantitatieve verruiming toegepast om de bankencrisis te bestrijden. In januari 2014 werd hij opgevolgd door Janet Yellen.