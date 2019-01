Democraten wijzen aanbod Trump af

Volgens Pelosi zijn alle handreikingen van Trump al eerder afgewezen. ,,Het is een slechte poging om de zekerheid in het leven van mensen te herstellen."

Ook Dick Durbin, de vicevoorzitter van de Democraten in de Senaat, heeft het aanbod geweigerd. ,,Ik wil alle problemen verhelpen, maar pas op het moment dat de overheid weer open is en de werknemers het werk hebben hervat." Durbin zei dit al voor de toespraak, omdat via verschillende media het aanbod van Trump al naar buiten was gekomen.