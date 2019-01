DSM-topman: ’Prijs op CO2 is noodzakelijk’

In de klimaattafels is juist niet voor het beprijzen van CO2-uitstoot gekozen. Sijbesma vindt die beslissing niet heel erg, want er is al een Europees systeem van CO2-rechten. ,,Daar werden er alleen veel te veel van uitgegeven”, weet hij. ,,Vorig jaar zijn er rechten ingetrokken en nu ligt de prijs rond de twintig euro.” Volgens Sijbesma moet dat tussen de dertig en vijftig euro worden voor bedrijven tot actie overgaan.

Een Nederlandse CO2-heffing is volgens Sijbesma niet nodig, omdat dat extra rompslomp geeft. ,,Daar zeg je ook mee dat je geen vertrouwen hebt in het Europese systeem.”

Sijbesma vindt het politieke gekrakeel over de bereikte akkoorden aan de klimaattafels ’een beetje apart’. ,,Ik weet niet of de burger hier wijzer van wordt. De CO2-uitstoot moet gewoon omlaag en het mandaat ligt bij de politiek. Die moet dus de rijen sluiten en gaan verbinden.”