FNV: meer vaste contracten

Cao-coördinator Zakaria Boufangacha: ,,Het kan niet zo zijn dat flex een verdienmodel is voor werkgevers, dus het beprijzen van flex is hard nodig.” Ⓒ FOTO THIJS ROOIMANS

Vakbond FNV heeft afgelopen jaar in 40% van de in totaal 253 afgesloten cao’s afspraken gemaakt over vaste banen. Dat zegt cao-coördinator Zakaria Boufangacha.