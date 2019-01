FNV: Deliveroo moet betalen

,,We gaan met de uitspraak in de hand het achterstallige loon voor de bezorgers opeisen”, zegt cao-coördinator Zakaria Boufangacha. ,,Er hebben zich al veel veel mensen bij ons gemeld en met de overige bezorgers van Deliveroo gaan we in gesprek. Er gaat zeker een claim komen met terugwerkende kracht nu blijkt dat deze bezorgers onder de cao beroepsgoederenvervoer vallen.”

Ophef

Deliveroo is sinds 2015 actief in Nederland. De bezorgers werkten in eerste instantie via tijdelijke arbeidscontracten, maar vorig jaar besloot Deliveroo alleen nog met zzp'ers te gaan werken. Dat leidde tot veel ophef.

De maaltijdbezorger is overigens niet van plan de huidige constructie aan te passen en gaat in hoger beroep. ,,Onze bezorgers zijn zzp'ers en dat blijft zo. Een bezorger die in loondienst wil, kan naar aanleiding van dit vonnis naar de rechter om dat af te dwingen”, zei een woordvoerder.

Boufangacha hekelt de ‘arrogantie’ van Deliveroo. ,,De uitspraak van de rechter is helder en daar gaan we dan ook mee aan de slag.”