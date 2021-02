Fors pakket aandelen Icecat via Today’s en beurs NPEX naar particulier

Today’s Group is de eerste op de NPEX-beurs aangesloten broker. Nederlandse beleggers, waaronder vermogende families, hebben via deze bemiddelaar vorige week 237.714 certificaten van aandelen Icecat, een online uitgever van productinformatie in de e-commerce-markt, tegen een zelfde koers in de markt weggezet.

Today’s bracht daartoe afgelopen maanden klanten uit zijn netwerk bijeen. Doorgaans is de dagelijkse handel bij bedrijven als Icecat beperkt, ruim 230.000 certificaten die nu zijn verwerkt zijn voor enkele kopers vaak te veel.

’Volgende stap’

Deze geslaagde transactie moet tot een serie nieuwe plaatsingen leiden van grotere pakketten aandelen van ondernemingen met een beursnotering, op NPEX of daarbuiten, zegt directeur Marcel Rietveld.

,,We verwachten dat partijen die niet eerder van deze mogelijkheid hadden gehoord de volgende stap zetten om grote partijen aandelen af te nemen of weg te zetten”, zegt Rietveld.

De transactie in aandelen bij de in 2008 opgerichte beurs NPEX is afwijkend: doorgaans worden daar obligaties verhandeld, die als koper of verkoper niet bekend hoeven te worden.