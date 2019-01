Chinese economie voelt handelsoorlog

Het Chinese bruto binnenlands product dikte in het vierde kwartaal met 6,4 procent aan ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat is in lijn met de verwachtingen van economen. In het derde kwartaal groeide de op een na grootste economie ter wereld nog met 6,5 procent.

Over heel 2018 was sprake van een economische groei met 6,6 procent.