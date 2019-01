'Private equity duikt op verzekeraar Vivat'

Het Chinese conglomeraat Anbang wil van Vivat af. De Chinezen hopen er naar verluidt 2 miljard euro voor te krijgen. Volgens de bronnen staan Athora (van Apollo), Blackstone, Cinven, CVC en TSSP (van TPG) in de rij om een bod uit te brengen op de hele verzekeraar of op onderdelen ervan.

Ze krijgen daarbij concurrentie van traditionele verzekeraars, waaronder de Nederlandse partijen Aegon en ASR en het Duitse Allianz. Alle financiële partijen zouden graag samenwerken met een strategische koper als Aegon of ASR. Het verkoopproces gaat volgens de krant deze week van start. De verwachting is dat het verkoopproces tegen de zomer is afgerond.