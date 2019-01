'Unilever in race voor overname Graze'

Londen - Unilever is naar verluidt in de race voor een overname van de aanbieder van gezonde snacks Graze. Volgens The Sunday Times dingt het concern volgend maand mee in een veiling voor Graze, evenals branchegenoten Kellogg en PepsiCo. Met de deal zou 300 miljoen Britse pond (circa 339 miljoen euro) zijn gemoeid.