'Afwachtend begin voor Damrak'

China liet weten dat de op een na grootste economie ter wereld in het vierde kwartaal met 6,4 procent is gegroeid. Dat is de traagste groei sinds 2009. De economische groei van 6,6 procent over heel 2008 was het zwakste groeicijfer sinds 1990. De cijfers waren in lijn met de verwachtingen.

Het Britse Lagerhuis verwacht maandag van premier Theresa May een 'plan B', om haar gestrande overeenkomst met de EU te vervangen. May zou overwegen om het Goedevrijdagakkoord met Ierland te wijzigen om de impasse rond de brexit open te breken en fysieke grenscontroles tussen Ierland en Noord-Ierland te voorkomen.

Shutdown

Ook de shutdown in de Verenigde Staten blijft de gemoederen bezighouden. De Democraten wezen afgelopen weekeinde een voorstel van president Donald Trump om tot een oplossing te komen af.

Aan het overnamefront meldde Het Financieele Dagblad dat ten minste vijf private-equitypartijen van plan zijn een bod uit te brengen op de Nederlandse verzekeraar Vivat, die in handen is van het Chinese conglomeraat Anbang. Naast de verzekeraars Aegon, ASR en Allianz zouden Athora (van Apollo), Blackstone, Cinven, CVC en TSSP (van TPG) een bod willen uit te brengen op Vivat.

Unilever

Unilever is naar verluidt in de race voor een overname van de aanbieder van gezonde snacks Graze. Volgens The Sunday Times dingt het concern mee in een veiling voor Graze, evenals branchegenoten Kellogg en PepsiCo. Met de deal zou circa 339 miljoen euro zijn gemoeid.

Ook ABN AMRO staat in het nieuws. Topman Kees van Dijkhuizen rekent erop dat de Nederlandse staat zijn belang in de bank dit jaar verder afbouwt. De afgelopen periode was door roerige tijden in de top van ABN AMRO niet ideaal om te verkopen, zei Van Dijkhuizen in tv-programma WNL op Zondag. De laatste verkoop van aandelen door de overheid vond eind 2017 plaats en het belang van de Staat in de bank is nu nog ongeveer 56 procent.

Air France-KLM

De aandelen van vastgoedbedrijven Eurocommercial Properties en Vastned zullen mogelijk bewegen op advieswijzigingen. JPMorgan verlaagde het advies voor beide bedrijven. Analisten van Davy verhoogden daarnaast het advies voor luchtvaartcombinatie Air France-KLM.

De euro was 1,1380 dollar waard, tegen 1,1363 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,3 procent tot 53,94 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 62,85 dollar per vat.