Meer dan 39.000 krabbels voor petitie XS4ALL

Den Haag - De petitie tegen het verdwijnen van de merknaam XS4ALL is al door meer dan 39.000 mensen ondertekend. Volgens initiatiefnemer Kirsten Verdel is sprake van een ,,ongekend hoog aantal steunverklaringen''. Daarom is er een speciaal actiecomité opgericht dat in gesprek wil met de top van eigenaar KPN.