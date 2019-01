Column: waar eindigt de herstelbeweging?

De opwaartse doorbraak boven de dubbele top van 501,20 was afgelopen vrijdag tegen mijn verwachting in. Een dergelijke beweging mocht echter niet worden uitgesloten aangezien de AEX nog geen bevestiging had gegeven van een top in het kortetermijnbeeld onder de meest recente bodem bij 493,70.

Wel zagen we vorige week dat een stijgende wig neerwaarts werd gebroken en meerdere toppatronen in het kortetermijnbeeld werden gevormd. Toch blijft er in het kortetermijnbeeld de nodige kracht aanwezig waarna met een forse opwaartse beweging en een opwaartse gap de AEX zijn herstelbeweging doorzette richting de volgende weerstandszone.

Krachtige beweging

Met een intraday-top bij 510,65 werd al bijna de zone 511 – 512 bereikt. Hier ligt niet alleen een oude horizontale weerstand maar ook de onderkant van de 2e neerwaartse gap die in de decembermaand werd gevormd. Dit is een brede neerwaartse gap die tussen de 511,85 en 516 ligt.

In de maand december vond juist een krachtige neerwaartse beweging plaats van bijna 60 punten vanaf de volgende lagere top in de dalende trend bij 530 tot aan de 472,20 op 27 december.

Met deze jaarbodem werd zelfs kortstondig de onderkant van het brede dalende trendkanaal sinds juli gebroken. Dit bleek echter een vals signaal te zijn voor een verdere neerwaartse versteiling in het middellangetermijn beeld.

Na deze valse doorbraak werd een vanaf de 530 dalende wig opwaarts gebroken wat het startsein was van de huidige opwaartse herstelbeweging. Tot op heden valt deze herstelbeweging nog steeds binnen de grenzen van de grote dalende trend sinds juli.

Krachtige herstelbewegingen

Als we kijken naar het langere technische beeld zien we momenteel een normale terugtest na de cruciale neerwaartse doorbraak die in het laatste kwartaal van 2018 plaatsvond. In die periode rondde de AEX namelijk een groot topvormingsproces af onder de zone 516 – 517, een zone die in het eerste kwartaal van 2018 werd gevormd.

Ook brak de AEX in het laatste kwartaal van vorig jaar onder de sinds 2009 stijgende bodemlijn op de logaritmische maandgrafiek. Deze doorbraak betekende toen het definitieve einde van de bijna 10 jaar durende bullmarkt. Deze beweging zagen we in de 2e helft van vorig jaar in de meeste indices. Toch zien we tijdens een dalende langere trend ook krachtige herstelbeweging en een toenemende volatiliteit. In mijn visie voor 2019 heb ik hier al aandacht aan besteed, waarbij de doelzone voor dit jaar bij de 400 – 410 ligt.

Bodemlijn

De huidige opleving is naar mijn mening dan ook geen nieuwe opgaande beweging waarbij een volgende belangrijke langetermijnbodem bij 472,20 is geplaatst. We zagen sinds begin vorig jaar al de eerste duidelijke verzwakkingen ontstaan in het langetermijnbeeld. De AEX wist de bovenkant van het zeer brede en sinds 2009 stijgende trendkanaal niet meer te bereiken en brak eind januari onder de sinds 2016 stijgende bodemlijn.

Deze bodemlijn startte bij 378 en zette een krachtige versteiling in die in 2 jaar tijd zorgde voor een stijging van ruim 50% zonder forsere tegenreacties in deze periode. Buiten de doorbraak onder deze bodemlijn een jaar geleden zagen we in de eerste helft van 2018 ook de vorming van een drievoudige toppenzone rond de 574. Daarbij ging elke top gepaard met de vorming van een toppatroon in de maandgrafiek.

Zo werden een bearish engulfing, een shooting star en een dark cloud cover gevormd. Pas in augustus, na de vorming van de 3e en hoogste top bij 576,90, vond een volgende duidelijke verzwakking plaats die ook zorgde voor de 1e verlaging van mijn langetermijnopinie in jaren tijd. De correcties werden steeds forser in 2018 waarna in juli een krachtig neerwaarts trendkanaal werd gevormd waarin de AEX zich nog steeds bevindt.

Ook zagen we richting het einde van de zomermaanden een dead cross waarbij het 50-daags gemiddelde neerwaarts door het 200-daags gemiddelde breekt. Een belangrijk punt voor het topvormingsproces in 2018 was ook het feit dat de euforie onder beleggers steeds verder was toegenomen.

Een duidelijk signaal dat we aan het einde van de bullmarkt zitten. De huidige en nog steeds aanwezige euforie onder beleggers geeft aan dat de dalende tendens naar mijn mening zeker nog niet ten einde is gekomen.

Alert zijn

De huidige herstelbeweging sinds eind december bedraagt inmiddels bijna 40 punten, een zeer krachtige herstelbeweging. Dit is tevens de meest krachtige herstelbeweging sinds de top in juli bij 576,90 op de borden werd gezet.

Toch acht ik de kans op een draai groot binnenkort. Vorige week leek deze al plaats te vinden met de vorming van de toppenzone rond de 501. Toch wist de AEX de krachtige herstelbeweging tegen mijn verwachting in door te zetten en is hij aanbeland bij de volgende weerstandszone tussen de 512 en 516 waar een openstaande neerwaartse gap is te vinden. Voor het eerst in maanden sloot de AEX ook boven zijn dalende 50-daags gemiddelde.

Toch zal een verdere verbetering pas optreden boven de sinds juli dalende toppenlijn. Deze is momenteel te vinden bij 517,70. Daarboven ontstaat ruimte naar de meest recente toppenzone van 530 – 534. Ook in dat scenario blijft het neerwaarts gerichte langetermijnscenario nog steeds intact, maar zal het aanzienlijk langer duren voordat de AEX de onderkant weer onder druk zal zetten. We moeten in de komende dagen dan ook zeer alert zijn op de vorming van eventuele toppatronen en de start van een krachtige neerwaartse beweging.

Vanaf de decemberbodem is een nieuwe stijgende bodemlijn te trekken die vandaag bij 500,50 ligt. Een slot daaronder zou een top bevestigen. Verder ligt tussen de 500,50 en 502,80 de vrijdag gevormde opwaartse gap. De eerste steun is bij het 50-daags gemiddelde te vinden van nu 506,20.

Bas Heijink is technisch analist van ING Investment Office