Topman Just Eat per direct weg

De zoektocht naar een definitieve bestuursvoorzitter is meteen begonnen. In een toelichting zei Plumb dat het nu het juiste moment is om op te stappen om ruimte te maken voor een nieuwe leider voor de volgende fase van groei van de onderneming.

Just Eat is onder druk komen te staan van de activistische aandeelhouder Cat Rock Capital Management, die onder meer kritiek heeft geuit over de strategische koers van het bedrijf. Cat Rock wil dat Just Eat zich meer richt op zijn kernactiviteiten en minderheidsbelangen in onder meer Brazilië verkoopt. Ook moet het beloningsstelsel op de schop, vinden de Amerikanen.

Omzet

Just Eat meldde verder dat de omzet in 2018 naar verwachting uitkomt op 780 miljoen pond (883 miljoen euro). Eerder had het bedrijf een bandbreedte uitgesproken van 740 miljoen tot 770 miljoen pond. Het onderliggend bedrijfsresultaat wordt geraamd op 172 miljoen tot 174 miljoen pond. Hier werd een bandbreedte gehanteerd van 165 miljoen tot 185 miljoen pond.

Voor 2019 voorziet de onderneming een omzet van 1 miljard tot 1,1 miljard pond. Het onderliggend bedrijfsresultaat komt uit tussen 185 miljoen tot 205 miljoen pond. Deze prognoses zijn exclusief activiteiten in Brazilië en Mexico. Just Eat denkt dat de Zuid-Amerikaanse activiteiten (hoofdzakelijk het minderheidsbelang in het Braziliaanse iFood) verlieslijdend zullen zijn.

