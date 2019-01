Beurs: AEX houdt verlies beperkt

Om vijf voor elf stond de AEX 0,1% lager op 509,3 punten, na vrijdag 2% te hebben gewonnen. De AMX deed het beter en won 0,3% op 706 punten.

De meeste overige Europese beursgraadmeters leverden in. De Duitse DAX en de Franse CAC 40 zakten met 0,4% respectievelijk 0,3%.

In Azië bleven de koersschommelingen vanochtend bescheiden. De Japanse Nikkei-index sloot 0,3% hoger. Vanochtend bleek dat de groei van de Chinese economie in het vierde kwartaal tot 6,4% is teruggevallen. Economen hadden hier al op gerekend.

De Amerikaanse beurzen blijven vandaag dicht vanwege Martin Luther King Day.

Berichten als zouden de VS en China over en weer nieuwe concessies willen doen om tot een handelsakkoord te komen, hadden de wereldwijde aandelenbeurzen vrijdag nog hard doen stijgen. Donald Trump heeft de feestvreugde enigszins getemperd. De Amerikaanse president meldde dat een deal weliswaar goed mogelijk is, maar dat geruchten als zou de VS eerder opgelegde importheffingen op Chinese producten willen intrekken niet kloppen.

Beleggers waren daarnaast in afwachting van Theresa’s May plan B, een aangepast Brexit-akkoord dat op minder weerstand in het parlement zou moeten stuiten.

Deze week komt ook een reeks bedrijfscijfers naar buiten, waaronder van de Amerikaanse giganten IBM, Johnson & Johnson en de Nederlandse halfgeleiderproducent ASML.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen stonden de telecombedrijven KPN en Altice Europe met verliezen van 0,7% onderaan.

ABN Amro zakte 0,2%. Topman Kees van Dijkhuizen rekent erop dat de Nederlandse staat zijn belang in de bank dit jaar verder afbouwt.

Unilever verloor 0,1%. De voedingsmiddelenproducent zou in de race zijn voor de overname van de Britse aanbieder van gezonde snacks Graze.

Verlichtingsbedrijf Signify stond met een winst van 2,1% bovenin.

Speciaalchemiebedrijf DSM steeg 0,1%, ondanks een koersdoelverlaging door ABN Amro naar €94 bij een ongewijzigd koopadvies.

Bij de middelgrote fondsen blonk Air France KLM met een winst van 4,1% uit, na een adviesverhoging naar ’kopen’ door de Ierse zakenbank Davy. Wat ook hielp is dat een akkoord met de Franse piloten volgens media aanstaande is.

Vastgoedfonds Eurocommercial Properties zakte 3,2%, na door JP Morgan van de kooplijst te zijn gehaald.

De Amerikaanse bank verlaagde eveneens het advies voor Vastned Retail, dat hierop 1% zakte.

