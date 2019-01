'May overweegt wijziging Goedevrijdagakkoord'

Londen - De Britse premier Theresa May overweegt om het Goedevrijdagakkoord met Ierland te wijzigen om zo de impasse rond de brexit open te breken. Volgens The Telegraph wil May op deze manier haar 'plan B' door het Britse Lagerhuis loodsen. De premier zou maandag een alternatief voor haar weggestemde brexitdeal aan de parlementsleden moeten voorleggen.