Davy verhoogt advies Air France-KLM

De marktkenners wijzen verder op consolidatie in de sector, zowel bij luchtvaartmaatschappijen als luchthavens. Daarmee zijn alle basisvoorwaarden aanwezig voor winsten van 10 procent en meer in de sector, verwachten de analisten. Aandelen zijn bovendien geprijsd op een veel slechtere vooruitblik, zodat er een aanzienlijke kans op stijging van koersen is.

Voor Air France-KLM ziet Davy een aantrekkelijke verhouding tussen risico en beloning. De analisten zien een aantal aanjaagmomenten voor de Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie.

Het aandeel Air France-KLM stond maandag rond 09.40 uur 4,6 procent hoger op 10,15 euro. Daarmee was het de sterkste stijger in de MidKap.