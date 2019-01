Wisselkoersen ondermijnen groei Henkel

Dusseldorf - Het Duitse Henkel heeft in 2018 veel last gehad van negatieve wisselkoerseffecten. Het moederbedrijf van Schwarzkopf, Persil en Pritt zag de omzet daardoor dalen naar 19,9 miljard euro, van 20 miljard euro in 2017. Dat meldde Henkel op basis van voorlopige cijfers.