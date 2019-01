Nederlander rookt stug door

In 2017 legden Nederlanders geld neer voor welgeteld 9,808 miljard sigaretten. Vorig jaar waren dat 9,815 miljard stuks, zo blijkt uit cijfers van de branchekoepel Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK), die BNR heeft opgevraagd.

Vooral in de zomer liep het aantal verkochte sigaretten op. In januari beginnen de meeste Nederlanders met goede voornemens om met roken te stoppen, maar in de loop van het jaar gaan die in rook op, aldus VSK tegen BNR.

