Lage hypotheekrente, is lang vastzetten verstandig?

Hoe slim is het om nu de hypotheekrente erg lang vast te zetten?

Amsterdam - De rente op hypotheken met een looptijd van 20 en 30 jaar vast is de afgelopen week bij veel aanbieders een beetje gedaald. Het verschil tussen 20 en 30 jaar vast is vrij klein: hoe slim is het om de hypotheekrente voor een maximale periode vast te zetten?