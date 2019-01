’Energierekening gemiddeld 290 euro omhoog’

De tarieven voor de levering van gas gaan gemiddeld met maar liefst 20% omhoog, die voor stroom met 17%. Ook het vastrecht gaat gemiddeld 8% omhoog.

Belastingen

Daarbovenop komen nog eens de belastingverhogingen. De belasting op gas stijgt per 1 januari 2019 met 13%. Daarentegen gaat de belasting op elektriciteit met 6% omlaag, maar het aandeel van elektriciteit op de energierekening is in de meeste huishoudens een stuk kleiner.

De Opslag Duurzame Energie (ODE) stijgt voor stroom met 43% en voor gas met 84%. Daarnaast is de belastingvermindering op de energiebelasting met €61,71 verlaagd. In plaats van €373,33 krijgen we straks nog maar €311,62 korting op de energiebelasting.

Overstappen

Alleen alle overheidsingrepen kosten consumenten gemiddeld al €186 per jaar. De bond raadt consumenten aan over te stappen van energieleverancier. Vooral wie al lang bij dezelfde maatschappij klant is, kan veel besparen door over te stappen, tot wel €350 per jaar.

Bij de Consumentenbond zelf, of bij onafhankelijke vergelijkers als Independer, Pricewise en gaslicht.com kun je tarieven vergelijken en je eventuele besparing uitrekenen.