'LSE bekijkt overnamebod op Oslo Børs'

Vorige week werd al in de media gemeld dat ook het Amerikaanse beursbedrijf Nasdaq interesse heeft in Oslo Børs. Nasdaq is overigens al langer actief in Scandinavië. Het bedrijf is eigenaar van de beurzen in Denemarken, Zweden en Finland.

Euronext maakte vlak voor kerst bekend een bod te doen op Oslo Børs. Aandeelhouders van de Noorse beursuitbater hadden een veiling opgezet die door Euronext was gewonnen. In totaal was het bod van de pan-Europese beursuitbater 625 miljoen euro waard. Euronext stelde onlangs al zeker te zijn van de steun van 50,5 procent van de aandeelhouders.

Maar het bestuur van Oslo Børs was nog niet overtuigd. Begin januari nodigden de Noren zelfs mogelijke tegenbieders uit om met een bod op de proppen te komen. Het bedrijf riep zijn aandeelhouders ook op niet op het bod van Euronext in te gaan tot het moment dat de Noren met een advies komen in de richting van de aandeelhouders. Dat advies komt uiterlijk eind februari, zo werd destijds gemeld.