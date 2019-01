Nederlanders massaal op zoek naar schaatsen

Er is al op natuurlijs geschaatst, zoals hier in Noordlaren. Ⓒ ANP

Almere - Het is weer koud, dus de schaatsen kunnen uit het vet! Of uit de winkel, want we zijn massaal op zoek naar nieuwe ijzers. Bij schaatsfabriek Viking in Almere staat de telefoon roodgloeiend en ook via internet komen er van de winkels veel bestellingen binnen.