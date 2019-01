Huizenbezitters in Londen lijden onder Brexit

De gemiddelde vraagprijs bedraagt nu £593.972 (€672.726). Dat is een daling ten opzichte van december met 1,5%, blijkt uit cijfers van Rightmove, het Britse Funda. In mei 2016 piekte de vraagprijs nog op bijna £650.000 (736.283).

Landelijk was in januari sprake van een prijsstijging van 0,4%. Vooral in Noord-Engeland liepen de prijzen op, blijkt volgens Rightmove uit data over 70.068 panden die tussen 9 december en 12 januari te koop zijn gezet.