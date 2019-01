’Wereldeconomie groeit trager’

Dat schrijft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een update van de World Economic Outlook, het rapport over de wereldeconomie dat twee keer per jaar verschijnt.

Het IMF heeft de groeiverwachting voor dit jaar en volgend jaar daarom verlaagd naar 3,5 en 3,6%. Bij de vorige ramingen in oktober lag dat nog 0,2 en 0,1% hoger. En de kans dat de groei lager uitvalt, is groter dan dat het meevalt, concluderen de rekenmeesters uit Washington.

Het IMF is vooral somberder geworden over Europa. Dat is niet alleen vanwege de vertragende wereldhandel. Duitsland heeft bijvoorbeeld een tik gekregen door de introductie van nieuwe emissie-eisen, waardoor de auto-industrie een klap kreeg. In Italië was het de onzekerheid rond de overheidsfinanciën die drukte op de vraag onder consumenten.

De groei in de eurozone als geheel zakt daaorm van 1,8% vorig jaar naar 1,6% dit jaar, verwacht het IMF.

Cruciaal voor die ramingen is hoe de wereldwijde onderhandelingen op het gebied van handel verlopen. „Als landen hun verschillen oplossen zonder nog meer verstorende handelsbarrières op te werpen, dan kan het vertrouwen verbeteren en de groei boven de ramingen uitkomen.”

Ook kijkt het IMF bezorgd naar financiële markten. Daar gingen koersen onderuit door de combinatie van zorgen over de wereldhandel, de Italiaanse begroting, tragere groei in China en de shutdown in de VS. Dat leidde tot dalende koersen van aandelen in de tweede helft van 2018.