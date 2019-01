'ASML haalt eigen prognoses'

ASML publiceert woensdag resultaten. Door Bloomberg gepolste marktvorsers gaan er in doorsnee van uit dat het bedrijf de eigen prognose over de winstmarge, 48 procent, ruimschoots zal hebben gehaald. ASML heeft een omzetverwachting uitgesproken van 3 miljard euro die vrijwel overeenkomt met de consensus van de kenners. Voor heel 2018 rekent ASML op een recordomzet van circa 11 miljard euro. ASML voerde in november zijn omzetdoelstellingen voor de langere termijn nog op.

Een belangrijke drijfveer achter deze prestatie is de groeiende vraag naar machines op basis van de EUV-technologie. De verkoop van EUV-chipmachines versterkt de marktpositie van ASML, volgens kredietbeoordelaar Moody's die het bedrijf een hogere rating eind vorig jaar gaf. In 2019 verwacht ASML dertig machines te leveren.

Sombere vooruitzichten

Maar de beurskoers van ASML leverde de laatste tijd flink in, vanwege de sombere vooruitzichten voor de bredere chipsector. Zo kwam Apple begin dit jaar met een omzetalarm vanwege dalende verkopen van iPhones in China. Toeleveranciers van chips aan de techreus, zoals Samsung en TSMC, gaven ook onlangs een omzetwaarschuwing af.

Ondanks deze ontwikkelingen kijkt ASML rooskleurig de toekomst in. Het bedrijf rekent op een aanhoudende sterke vraag naar chips, mede door de invoering van 5G-verbindingen en zelfrijdende auto's. Analisten bij ING verwachten ook dat ASML veel beter dan zijn branchegenoten zal presteren. Verder zou ASML geïnteresseerd zijn in de overname van de Delftse chipmachinefabrikant Mapper; naar enige nieuw commentaar hierover zal nauw worden geluisterd.

Beleggers zijn verder gespitst op eventuele opmerkingen over de financiële impact van de brand bij Prodrive, de toeleverancier van ASML. De chipmachinemaker waarschuwde al eerder voor een productievertraging. Deze zal pas in de cijfers over de eerste helft van 2019 zichtbaar worden, aldus ING-analisten.