Opnieuw rijen op Schiphol, ook wachtenden onder overkapping

Premium Binnenland

Vertrouwen in Schiphol vervlogen: reiziger is het zat en kijkt verder

Ruim vijf maanden nadat de Schipholchaos begon, is de reiziger er klaar mee. Die boekt steeds meer via andere luchthavens, of zoekt alternatieven. „Nog maar 10 procent van onze boekingen is vanaf Schiphol.”