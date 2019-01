Een beetje depri? Zo voorkom je dat je gaat troostshoppen

Je denkt dat je er gelukkig van wordt, maar dat valt in de praktijk toch tegen. Ⓒ ANP

Amsterdam - Het fenomeen blue monday is ooit verzonnen door handige reclamemakers die reisjes naar de zon wilden verkopen. Dat vandaag de allerdeprimerendste dag van het jaar zou zijn, is dan ook niet wetenschappelijk aangetoond. Toch kun je je in deze donkere dagen wat somber voelen. Jezelf verwennen met iets moois lijkt een goede oplossing, maar troostshoppen werkt uiteindelijk niet.