May voorziet meer brexitonderhandelingen

Londen - De Britse premier Theresa May heeft in het Lagerhuis gezegd dat ze nog een keer gaat kijken naar het probleem van de 'backstop' over de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en Ierland en dat ze daar met Brussel over gaat praten. Ze voorziet meer brexit-onderhandelingen. May zou maandag in het parlement met een alternatief komen voor haar weggestemde overeenkomst met Brussel.