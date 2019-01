Hoekstra hekelt coulance Italië

„Ik heb er een opmerking over gemaakt”, aldus de CDA-bewindsman in Brussel. Hij maakt zich zorgen over “de standaarden van de Commissie”, zo zei hij. De begroting is „uit het lood” en Rome is Brussel maar voor een deel tegemoet gekomen.

Ook mist hij plannen voor duurzame groei en baseert de Commissie zich op Italiaanse aannames.

Voor de volgende Eurogroep over een maand zijn er meer details beloofd, aldus Hoekstra. „Ik vind het verhaal niet overtuigend en een gemiste kans”, aldus de CDA’er. „De Commissie is bij uitstek het instituut dat moet opkomen voor de belangen van de lidstaten. Desnoods tegen de storm in.”

Italië bracht na veel soebatten het begrotingstekort voor 2019 terug van 2,4% naar 2,04% van het bbp, nog altijd veel hoger dan eerder was afgesproken. Maar het was genoeg om een strafprocedure die boven de markt hing tot stilstand te brengen.