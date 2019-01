Volop pessimisme in Davos

Strenge beveiliging vanwege alle topmensen in Davos. Ⓒ Foto REUTERS

DAVOS - De zakelijke en politieke elite van de wereld ontmoet elkaar deze week in de sneeuw. Iedereen is er. Nou ja, iedereen. Sommige wereldleiders hebben zoveel problemen in eigen land dat ze Davos dit jaar overslaan. Ceo’s en presidenten praten in over klimaatbeleid, voedselproblematiek en ongelijkheid. Ondertussen pakken donkere wolken zich samen boven de wereldeconomie.