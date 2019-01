Sombere consument wil minder kopen

Het consumentenvertrouwen daalde 8 punten en komt uit op 1. Het oordeel over het economisch klimaat is een stuk minder positief. Ook de koopbereidheid is lager, merkt het statistiekbureau daarbij op.

Met 1 ligt het consumentenvertrouwen in januari nog wel boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar, dat op min 3 staat. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit op 36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 op min 41.

Het CBS maakte ook bekend dat consumenten in november 2 procent meer hebben uitgegeven dan een jaar eerder. De groei was wat hoger dan in de voorafgaande maand. Er werd vooral meer besteed aan duurzame goederen, voornamelijk huishoudelijke apparaten en kleding. Aan auto’s werd een stuk minder uitgegeven, terwijl aan benzine en aardgas flink meer werd besteed. Aan voedingsmiddelen werd 1 procent meer uitgegeven.

