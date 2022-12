Premium Het beste van De Telegraaf

Boereninkomen naar record, ’voedsel voorlopig niet goedkoper’

Door Gert van Harskamp en Eva Segaar Kopieer naar clipboard

De inkomens in de melkveehouderij stegen dit jaar naar recordhoogte met een stijging van €70.000 in vergelijking met 2021. Ⓒ ANP /HH

Den Haag - Het gemiddelde inkomen in de land- en tuinbouw ligt in 2022 op recordhoogte, iets hoger dan in 2021. Maar de verschillen zijn groot: niet alle sectoren zijn in staat de hoge kosten van voer en energie door te berekenen. Komend jaar blijven die kosten waarschijnlijk hoog, waardoor de consument niet hoeft te rekenen op prijsdalingen in de supermarkt.